Da San Barnaba a l'Avogaria, giornata di pulizia delle scritte vandaliche

Da San Barnaba all'Avogaria, una giornata dedicata alla rimozione delle scritte vandaliche in laguna. La calle lunga sarà l'osservata speciale della nuova iniziativa organizzata dall'associazione Masegni & Nizioleti, in programma domenica mattina a partire dalle 10.

Per ridare decoro

Lo scopo, come al solito, sarà quello di ridare decoro alla città, ripulendo graffiti e ogni traccia di vandalismo in una zona molto frequentata della città, caratterizzata da attività commerciali e artigianali di qualità, immerse in un tessuto sociale vivace. «Il nostro contributo - spiegano gli attivisti - sarà quello di rendere ancora più gradevole una zona della città di grande bellezza».