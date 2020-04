A San Donà di Piave donazioni alla Protezione Civile per circa 19mila euro e dispositivi

In questi giorni il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sta ricevendo moltissime donazioni, da imprese, associazioni e privati che, anche in questo modo, stanno dando il loro contributo per superare l’emergenza.

Donazioni

Sono pervenuti doni concreti: oltre 50mila mascherine (da donatori che hanno scelto l’anonimato), guanti, gel e disinfettanti, due sanificatori utilizzati utilizzando sia per i veicoli che per sanificare le sedi operative (il comando di Polizia Locale e il C.O.C.) e alcuni “generi di conforto” (questi ultimi donati all’Emporio Solidale); inoltre, sul conto corrente predisposto dall’Amministrazione, la generosità di tanti ha portato a un contributo di circa 19mila euro. I soldi sono stati utilizzati per acquistare dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, abbigliamento tecnico…) sia per l’utilizzo da parte dei volontari sia per essere distribuiti alle categorie di lavoratori più a rischio di contagio (Polizia Locale, servizi sociali, operatori sanitari…), o per attivare la sanificazione dei mezzi di trasporto della Protezione Civile. «Ringraziamo i cittadini per il contributo, perché le spese che ci troviamo a sostenere sono ingenti – spiega l’Assessore alla Protezione Civile Walter Codognotto – ricordiamo che chi desidera donare un contributo alla Protezione Civile può utilizzare il seguente IBAN: IT61C0200836282000103811327 - BIC: UNCRITM1UT4 - TESORERIA Banca Unicredit Spa Corso Silvio Trentin 54 - 30027 San Donà di Piave (VE) e apponendo una causale del tipo "Sostegno alla protezione civile per emergenza coronavirus. Anche se i dati iniziano a confortarci, occorre continuare nello sforzo di restare a casa il più possibile – aggiunge il Sindaco Andrea Cereser – ringrazio i volontari e i dipendenti coinvolti nel Centro Operativo Comunale per il supporto che stanno dando ai cittadini, aiutandoli proprio a rimanere a casa».