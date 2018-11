Festa di San Martino a Chioggia: mostra mercato e degustazioni

Iniziano sabato i festeggiamenti di San Martino a Chioggia. In piazza Todaro ci sarà la mostra-mercato “Bell'Italia”, promossa da Ascom Chioggia, con una ventina di stand che propongono ai visitatori eccellenze enogastronomiche che difficilmente si trovano nella grande distribuzione: dai vini in bottiglia agli insaccati, e poi liquori, miele e derivati, formaggi, dolci, funghi, pane, pasta, olio, sott'oli, prodotti essiccati e sotto sale. Inoltre non manca l'oggettistica con prodotti biologici per la cura e l'igiene del corpo, candele, creazioni in acciaio, vetro, stampe, terrecotte, ceramiche, resina e maglieria di produzione locale. Orario apertura stand: 10-21. I pomeriggi, dalle 16, degustazioni guidate di alcuni produttori.

Giochi

Sempre da sabato, ma fino al 25 novembre, è allestito il parco divertimenti in piazzale campo Cannoni a Sottomarina. In via san Marco invece sabato e domenica è prevista la mostra-mercato a cura di Confesercenti, con venticinque stand di vendita e o somministrazione di prodotti alimentari e non solo. Orario: dalle 8 alle 20. Domenica mattina è presente la contrada di San Martino. «Ringrazio fin d'ora le associazioni di categoria – commenta l'assessore al Commercio Genny Cavazzana – la loro collaborazione è fondamentale per la buona riuscita dell'iniziativa e si prospetta un buon lavoro anche per progetti futuri».