San Michele al Tagliamento, un passo avanti: attivo l'ambulatorio di chirurgia vascolare

Da venerdì al distretto socio sanitario di San Michele al Tagliamento è attivo l'ambulatorio di chirurgia vascolare.

La novità

A gestirlo è il direttore dell'unità complessa di chirurgia vascolare dell’Ulss4, il dottor Antonio Zanon, con il supporto dei medici specialisti Giada Sgorlon e Bejko Jonida. Venerdì mattina il dottor Antonio Zanon ed il suo staff hanno presentato il nuovo servizio al direttore generale dell'Ulss 4 Carlo Bramezza, al sindaco di San Michele Pasqualino Codognotto e all’assessore comunale ai Servizi Sociali e Sanità Cristina Cassan. «Continuiamo ad investire e ad implementare l'offerta delle prestazioni sul territorio – ha spiegato il dg Bramezza – prestazioni che nei comuni di confine e lontane dal presidio ospedaliero sono estremamente comode, sia per la cittadinanza di San Michele al Tagliamento e sia per quelle dei comuni limitrofi. Il risultato di questa buona scelta lo vediamo dalla soddisfazione dell’utenza, espressa al nostro personale e direttamente anche ai vertici dell'azienda sanitaria».

Soddisfazione

Il sindaco Pasqualino Codognotto ha accolto la novità con soddisfazione e propone l'offerta di di nuovi spazi a Bibione: «Il nostro è un territorio molto vasto, è dunque fondamentale garantire i servizi socio sanitari ai nostri cittadini. Potremmo mettere a disposizione della Ulss 4 ulteriori spazi che si trovano in via Andromeda a Bibione che darebbero ulteriori ed importanti risposte ai nostri utenti». «Questo nostro distretto – ha aggiunto l’assessore comunale Cassan - garantisce un servizio puntuale alla nostra comunità e da tempo sta riscuotendo consensi anche da parte di cittadini del Friuli Venezia Giulia». Nell'ambulatorio di Piazza Galasso vengono svolte visite preventive, di controllo e post operatorie di chirurgia vascolare. L'attività viene svolta il venerdì mattina con accesso mediante prenotazione al CUP, e si integra a un’ampia gamma servizi ambulatoriali già attivi in questa sede: gli ambulatori chirurgico, ginecologico, infermieristico, pediatrico, il punto prelievi, il Consultorio Familiare con salotto dell’allattamento, psicologa e servizio Tutela Minori, il servizio di Igiene Pubblica e Cup Cassa.