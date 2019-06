Sand&Sound: in oltre 14 mila sulla spiaggia di Cavallino-Treporti per l'evento musicale dell'estate

Un grande successo con oltre 14 mila presenze per il Sand&Sound Live Music on the Beach di Cavallino-Treporti, il tradizionale concerto sulla spiaggia, giunto ormai alla quarta edizione. L'evento, unico nel suo genere, è diventato negli anni un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di musica e quest'anno ha segnato l'inizio dell'estate e della stagione estiva del comune di Cavallino-Treporti.

30 le postazioni preparate lungo i 13 chilometri di spiaggia da Punta Sabbioni a Cavallino per il concerto al tramonto e 30 i diversi generi musicali proposti da oltre 150 i musicisti provenienti da tutto il triveneto e dall'Emilia Romagna. I gruppi, tra i quali anche la la concittadina Francesca Miola, finalista di Sanremo Giovani 2018, si sono esibiti facendo cantare e ballare il pubblico per ben due ore.

«Un appuntamento atteso soprattutto dai nostri concittadini e molto apprezzato dai nostri ospiti. Sand&Sound unisce la musica alla cultura ma soprattutto unisce tutti, dai giovanissimi alle numerose famiglie che ieri sera erano presenti nelle nostre spiagge – commenta l’evento la sindaco Roberta Nesto –. Un appuntamento che sempre più sta crescendo nella qualità di generi musicali proposti, nel servizio dei numerosi gestori che con noi credono in questo progetto, e nel numero di presenze.

Siamo partiti quattro anni fa con un pensiero, una sfida, che è sicuramente riuscita, e anno dopo anno questa manifestazione è cresciuta sempre di più. Siamo quindi pienamente orgogliosi di questo evento che qualifica ancor di più l’offerta di Cavallino-Treporti».

«Cavallino-Treporti fa Europa da sempre – ha aggiunto Paolo Bertolini, presidente del Parco Turistico di Cavallino-Treporti – la musica è un linguaggio internazionale che varca qualunque confine e ci accomuna tutti quanti. La musica ci rallegra, ci fa vivere momenti magici e Cavallino-Treporti, con la sua spiaggia, è un luogo ideale per farci vivere questi momenti meravigliosi».