I bambini della materna Santa Teresa trasferiti alla Diego Valeri

I 31 bimbi della scuola d'infanzia Santa Teresa di Dorsoduro, inagibile in seguito all'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso, concluderanno l'anno scolastico all'interno della scuola per l'infanzia Diego Valeri, sempre a Dorsoduro. La soluzione è stata individuata dall'Amministrazione comunale in condivisione con i rappresentanti dei genitori che ieri mattina hanno incontrato a Ca' Farsetti l'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto e l'assessore alle Politiche Educative Paolo Romor. I bimbi della Santa Teresa, dal 18 novembre scorso hanno continuato l'attività didattica prima ospiti della Comparetti a Cannaregio e quindi alla XXV Aprile di Sacca Fisola, dove sono attualmente.

«In queste due settimane i nostri tecnici hanno effettuato una serie di sopralluoghi all'interno dell'edificio della Santa Teresa, dove già erano in programma interventi di manutenzione straordinaria sui tetti per la prossima estate per un importo già messo a bilancio di 250 mila euro - spiegano gli assessori Zaccariotto e Romor - Il monitoraggio ha evidenziato ulteriori danni provocati dall'alta marea eccezionale che ha reso inagibili alcuni spazi. Per questo si è ritenuto di dover cercare una soluzione alternativa che consentisse ai bimbi e alle famiglie di continuare il programma didattico in un luogo che non fosse la scuola d'infanzia XXV Aprile a Sacca Fisola, dove attualmente sono ospitati i 31 bambini, e limitare il disagio al minimo anche alle famiglie». Le due scuole, Diego Valeri e la Santa Teresa, pur condividendo alcune aree comuni all'interno dell'edificio, manterranno la loro autonomia didattica, rimamendo ben distinte sul piano del personale e dei programmi didattici avviati ad inizio anno scolastico.