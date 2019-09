Saór - Saperi e sapori veneziani in festa, il primo festival sul patrimonio gastronomico locale

Venezia sarà capitale del cibo e del gusto con la prima edizione del festival “Saór - Saperi e sapori veneziani in festa” che si terrà in centro storico e terraferma dal 27 al 29 settembre. Si tratta di una manifestazione interamente incentrata sul patrimonio gastronomico locale che coinvolgerà l'intero territorio comunale con 50 eventi, conferenze, spettacoli, visite guidate, laboratori per bambini e molto altro ancora.

Presentato questa mattina il festival vede la collaborazione di produttori, ristoratori, commercianti, associazioni ed è realizzato nell'ambito del progetto europeo "Slowfood-CE" coordinato da Slow Food International e finanziato dal programma comunitario INTERREG Central Europe con il fine di valorizzare il patrimonio culturale gastronomico locale come motore di sviluppo sostenibile del territorio.

Gli appuntamenti

Sono numerosi gli appuntamenti previsti dal programma del festival da eventi con nutrizionisti e scrittori enogastronomici sui temi della sostenibilità ambientale a manifestazioni come "Il pane in piazza", evento in cui maestri della panificazione di tutta Italia produrranno pane e focacce dalle 16 alle 18 di sabato e domenica e organizzeranno un concorso per premiare la migliore crostata casalinga. Sempre sul tema del pane nelle regioni d'Italia si terrà un convegno al chiostro dell'M9, mentre alla baia del Forte Marghera una festa di chiusura Donpasta e un evento di musica dal vivo e racconti di cucina veneziana.

Vengono inoltre proposti quattro itinerari alla scoperta della storia, delle tradizioni e della cultura del cibo, un’ occasione per conoscere o riscoprire la gastronomia locale e i luoghi dove i prodotti della terra e della laguna venivano lavorati, confezionati e venduti. Le passeggiate, organizzate dal comune di Venezia in collaborazione con la Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia, si svolgeranno a Venezia e Mestre il 27 e 28 settembre. Le iscrizioni saranno possibili dal 20 al 25 settembre compilando questo form.

Anche la fondazione Musei Civici aderisce al festival con dei servizi educativi "Muve Education" riservando ai partecipanti della manifestazione tre visite guidate gratuite alla mostra ‘Pesca in laguna: la collezione storica Ninni-Marella’ al Centro Culturale Candiani, venerdì 27 settembre, alle ore 15 e alle ore 17 e sabato 28 settembre, alle ore 17.

Sul sito ufficiale il programma completo del festival.