Venezia, sbloccati 120 alloggi comunali

Una mossa che, proprio nel giorno in cui Ca' Farsetti è stata provvisoriamente occupata in un'iniziativa contro gli sfratti, punta a incentivare la residenzialità in città. La giunta veneziana, infatti, ha reso disponibili 120 alloggi pubblici revocando dei bandi di autorestauro del 2011 e 2014 e destinandoli a un nuovo programma di recupero edilizio. Questo perché, come spiegato dall'assessore alle Politiche della residenza, Luciana Colle, quei bandi, che riguardavano in tutto 147 appartamenti, sono stati un mezzo flop. «Dopo sette anni dal primo e quattro anni da quelli del 2014 - spiega - abbiamo preso atto del fallimento di quella iniziativa, dovuta sia alla complessità delle procedure che alla mancanza di limiti temporali nella scelta degli alloggi. Ciò ha comportato che solamente il 13 per cento degli alloggi sia stato realmente concesso in locazione».

Lavori a breve

In altre parole, oggi l’amministrazione comunale si trova ad avere 120 alloggi “bloccati”, e con questa delibera si riesce a renderli nuovamente disponibili. «Procederemo ora con interventi di restauro che il Comune affiderà direttamente a Insula S.p.A. - continua Colle - Questo ci permetterà di dare nuovo impulso alla residenzialità nel centro storico di Venezia. Un’attività che stiamo già portando avanti, come dimostrato in questi giorni con la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione di 57 alloggi del patrimonio comunale a Venezia e isole, riservandoli a nuclei familiari con reddito medio-basso e nuclei familiari giovani con età inferiore a 31 anni. Bandi conclude Colle - ai quali si può partecipare inviando la domanda scaricabile dal sito internet del Comune (https://portale.comune.venezia.it/bandi/accedi) entro il 4 novembre 2018».