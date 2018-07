Canale al Castello: "Ancora scarichi anomali, questa volta è schiuma ma non siamo tranquilli"

"La volta scorsa dallo scarico era uscito del liquido biancastro, che faceva pensare a qualcosa tipo vernice, che abbiamo ritenuto provenisse dalla Biennale, in preparazione. Questa volta abbiamo assistito a una fuoriuscita, durata a lungo, di schiuma. Siamo preoccupati". A segnalarlo è una residente del posto. "Sta uscendo tipo sapone da quello che dicono essere uno scarico di acque piovane", e che con la bassa marea appare come un tubo che si collega al canale, in zona Arsenale. "Temiamo che dentro qualcuno getti qualcosa di pericoloso per la nostra salute, visto che viviamo e respiriamo qui, avendo la finestra di casa con vista proprio sul rio. Vorremmo ci spiegassero se è tutto in regola, se sono sostanze ammesse ed è giusto che finiscano in questo modo, in acqua. Abbiamo chiesto spiegazioni al comparto Ambiente del Comune, ma non ci è stata data risposta".