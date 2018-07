Campionature di terreni: a Vigonovo scoperti sacchi con scarti da carotaggi del suolo

La segnalazione di ritrovamento di scarti abbandonati è arrivata ai Rangers D’Italia, nel territorio di Vigonovo, nei giorni scorsi, riguardante rifiuti particolari. La pattuglia di agenti, andata direttamente sul posto, ha accertato la presenza di materiale lasciato da anni sul suolo verde, nascosto dalla folta vegetazione cresciuta a dismisura a lato di Via Sarmazza Sinistra.

Contenuto sconosciuto

Gli involucri rinvenuti sono riconducibili a contenitori utilizzati comunemente per campionature di terreni, o altro tipo di carotaggio, al momento sconosciuto. Si tratta di prodotti in parte ancora contenuti all’interno degli alloggi, poiché molto altro materiale ormai si trova libero al suolo per rottura degli stessi contenitori. Gli uffici veneziani hanno provveduto a inviare opportuna segnalazione al sindaco e al comando della polizia locale di Vigonovo, affinché possa essere intrapreso un percorso di raccolta dei prodotti con la relativa analisi di quanto presente e libero al suolo. Proprio per la mancanza di conoscenza di quanto presente nei contenitori sono stati informati a titolo precauzionale anche gli uffici preposti dell’Arpav. Si attendono le analisi dei materiali e la bonifica del suolo con lo smaltimento del materiale rinvenuto.

Interventi

La zona di Vigonovo non è nuova agli agenti dei Rangers D’Italia. Numerosi sono stati gli interventi per la pesca con modi e attrezzature vietati, e numerose violazioni sanzionate nei termini di legge. Altre segnalazioni sono state fatte per la presenza di persone intente al taglio di piante lungo il corso d’acqua dell’Idrovia.