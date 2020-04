Corsi gratuiti per imprese e professionisti con la School of Management di Ca' Foscari

La Ca' Foscari Challenge School inaugura nel mese di aprile una Learning Factory online e gratuita per imprese e innovatori con corsi su smart working, ammortizzatori sociali e nuovi modelli di business. L’iniziativa che prenderà il via il 9 aprile, è supportata da Banca IFIS con la collaborazione dello Strategy Innovation Forum e nasce dall'idea di proporre corsi di formazione su come gestire un'impresa nella crisi del covid-19.

Questa iniziativa segna il debutto della School of Management, la nuova sezione nata dall’esigenza di dare risposte a richieste di formazione che provengono sempre crescenti e nuove nei contenuti dai diversi settori economici, produttivi e istituzionali a fronte della trasformazione in essere nel mondo della produzione e del lavoro.

«Con questa iniziativa puntiamo a fare della Challenge School un interlocutore privilegiato di imprese, istituzioni e società civile per dare indicazioni e proposte in un momento così difficile. - commenta Stefano Micelli, Dean della Ca’ Foscari Challenge School - L’iniziativa coincide con il lancio della nuova articolazione di Challenge in quattro scuole che aggregano le quattro tematiche strategiche promosse dalla scuola nel suo complesso (management, environment, humanities and governance). L’iniziativa Learning Factory, promossa dalla School of Management, vuole essere un’opportunità di crescita per le nostre aziende in un momento segnato dalla necessità di mettere in atto nuovi processi gestionali e modelli di business in un mondo in rapida trasformazione».