Disagi in vista per i passeggeri, sciopero dei trasporti di 24 ore a Venezia

Il personale dei settori navigazione e automobilistico di Actv, nonché i dipendenti Vela, incroceranno le braccia venerdì 26 ottobre 2018. Lo scioperò, proclamato dalla sigla sindacale Sgb, avrà una durata di 24 ore. Come di consueto, saranno garantiti i servizi minimi dalle 6 ale 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29. Il servizio di giovedì terminerà regolarmente alle 2.30 del 26 ottobre, per poi riprendere a partire dalle 3.30 del 27.

Linea 17

In via sperimentale, la linea 17 di Nave Traghetto (Ferry-boat) tra Tronchetto e Lido sarà garantita per la prima volta all’interno dei servizi minimi con 6 coppie di corse (partenze da Lido San Nicolò alle 6.40, 8.20, 10, 16.40, 18.20, 20 e partenze da Tronchetto alle 7.30, 9.10, 10.50, 15.50, 17.30 e 19.10). Il servizio di trasporto sarà riservato alle sole automobili (escluso il trasporto di furgoni o mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle Isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass Imob con prenotazione obbligatoria. La funicolare terrestre People Mover sarà regolarmente operativa.

Ulteriori servizi

Al di fuori delle fasce orarie di garanzia e dei servizi minimi sopra descritti, Actv informa che saranno organizzati servizi ulteriori secondo la disponibilità di uomini e mezzi, comunicati attraverso i profili social media aziendali @muoversivenezia e on line su www.avmspa.it e www.actv.it .