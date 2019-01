Sciopero nazionale, i dipendenti Actv incrociano le braccia

Disagi in vista per i cittadini. Alcune organizzazioni sindacali, infatti, hanno indetto uno sciopero nazionale, lunedì 21 gennaio dalle 10 alle 13, che potrà interessare il personale dei servizi di navigazione, automobilistici e tranviari, nonché gli operatori di verifica.

La fascia oraria indicata, come comuica Actv, si riferisce agli orari di arrivo e di ripartenza dei mezzi da/per i depositi aziendali. La regolarità del servizio si interromperà alcuni minuti prima delle 10 e riprenderà alcuni minuti dopo le 13, tenendo in considerazione i tempi tecnici di trasferimento necessari per raggiungere i capolinea di partenza.