Dipendenti Unicredit di Venezia fuori ufficio: «Così l'azienda capirà il nostro disagio»

Sciopero dei dipendenti Unicredit dell’area commerciale di Venezia lunedì mattina. L'agitazione ha comportato, secondo le sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Unisin, «adesione elevata e la chiusura di oltre l’80% delle filiali, agenzie e uffici».

Prossime ore di astensione

«Il tentativo di sminuire la mobilitazione, da parte aziendale, con la comunicazione che non intende dar corso all’addebito dell’ora e trenta di sciopero solidale è stato rispedito al mittente - scrivono i sindacati -. I lavoratori e le lavoratrici di Unicredi Venezia continuano la loro mobilitazione anche nelle prossime giornate. Martedì 20 e giovedì 22 novembre ingresso posticipato di due ore, a partire dall’orario di lavoro di ciascuno».

Responsabilità

«Non intendiamo smettere ora di far sentire la nostra voce - affermano lavoratori e sindacati - affinchè vi sia un’assunzione di responsabilità a tutti i livelli sulle criticità della situazione organizzativa e del pessimo clima aziendale che si vive quotidianamente. Non si può semplicemente scaricarsi dalle proprie responsabilità facendo lo scaricabarile. In mezzo ci sono i lavoratori e le lavoratrici di Unicredit, che giornalmente con professionalità e senso di responsabilità continuano a fornire il miglior servizio possibile ai clienti con i mezzi a disposizione».