Tegola sui trasporti, sarà un fine settimana da dimenticare: si fermano treni e aerei

Sarà un fine settimana torrido per i trasporti, con scioperi previsti sia nel comportato ferroviario che in quello aeroportuale. Chi dovrà mettersi in viaggio per le meritate vacanze, quindi, potrebbe trovarsi di fronte ad un muro difficile da oltrepassare: saranno a migliaia, infatti, i turisti che troveranno serie difficoltà a raggiungere le mete delle proprie ferie, specie se all'estero.

Treni

Proclamato e confermato lo sciopero nazionale dei dipendenti del gruppo Fs Italiane, dalle 21 di sabato alle 21 di domenica. A comunciarlo è stata la stessa società. Come di consueto, le modalità dell'agitazione saranno le medesime, con le fasce minime garantite: i convogli attivi saranno comunque ridotti, trattandosi di giorno festivo. Agitazione anche per Trenord e Italo Treno, che sciopereranno nella stessa giornata.

Comparto aereo

Sempre il 21 luglio inoltre è previsto uno sciopero dei controllori di volo e di tutto il personale di Enav indetto da tutte le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Unica, Fit, Ugl-Ta, che coinvolgerà i dipendenti Enav dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Anche i lavoratori di Vueling hanno indetto lo sciopero per quella stessa giornata.