Venerdì nero: sciopero di trasporti, scuola e sanità

Uno sciopero di tutti i servizi: trasporti, scuola e sanità. Si aprono le porte sul venerdì nero che vedrà incrociare le braccia i lavoratori pubblici e privati. Salvo le fasce minime garantite per legge, sarà una giornata di passione per i pendolari, per chi è solito muoversi con gli autobus in città, nonché per chi dovrà prendere l'aereo. A proclamare l'astensione dal lavoro per 24 ore sono state le sigle Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas.

Treni

Come di consueto saranno garantiti i servizi minimi nelle fasce di maggior frequentazione, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero inizierà alle 21 del 25 ottobre per terminare 24 ore dopo, alle 21 del 26 ottobre. Anche il trasporto urbano a Venezia risentirà dell'ondata di protesta.

Trasporto urbano

Anche Actv garantirà i servizi minimi, dalle 6 ale 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29. Il servizio di giovedì terminerà regolarmente alle 2.30 del 26 ottobre, per poi riprendere a partire dalle 3.30 del 27.