Sciopero in vista: il personale di Trenitalia incrocia le braccia

Disagi in vista per i pendolari veneziani. Le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Slm Fast hanno infatti indetto uno sciopero del personale Trenitalia in Veneto per venerdì prossimo, 18 gennaio 2019. Come di consueto saranno garantiti i servizi minimi nel trasporto locale, dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21.

