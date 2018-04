Vela, "Sciopero bigliettai 30 aprile e 1 maggio": tavolo d'urgenza in prefettura

Dopo lo sciopero precettato dal prefetto di Venezia, i lavoratori di Vela e i distaccati Actv provano ad incrociare le braccia tra lunedì e martedì primo maggio. Come riportano i quotidiani locali, per scongiurare il caos derivante dalla mancata presenza dei dipendenti negli info point e nelle biglietterie, la prefettura ha convocato un tavolo d'urgenza propria nella mattinata di lunedì.

Le problematiche

Le motivazioni della protesta, ovviamente le medesime. Il sindacato Sgb denuncia problemi relativi alle casse conta denaro e ai tempi di chiusura turno, sottolinea le postazioni di lavoro inadeguate e gli strumenti obsoleti, muovendo critiche anche alle ferie solo occasionali e ai mancati adeguamenti economici. Un ventaglio di problematiche sulle quali, secondo il sindacato generale di base, l'azienda avrebbe manifestato l'indisponibilità a trattare.

Il tavolo in prefettura

Ora si attende l'esito del vertice in prefettura, fatto sta che nel frattempo i viaggiatori sono stati avvisati da Venezia Unica del possibile stato di agitazione dei dipendenti: "Si consiglia pertanto la clientela - scrive Avm - di premunirsi tramite l'acquisto on line su www.veneziaunica.it, attraverso la Avm Venezia Official App, presso le emettitrici automatiche self-service, (http://www.veneziaunica.it/it/content/rete-venezia-unica#eme) o presso i rivenditori autorizzati (https://www.veneziaunica.it/it/content/concessionari-di-vendita-autorizzati). Per informazioni si invita a contattare il call center Hellovenezia 041.2424".