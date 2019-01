Sciopero dei controllori: disagi allo scalo Marco Polo, decine di voli cancellati

Uno sciopero di 4 ore, iniziato alle 13, che ha causato diversi disagi ai passeggeri che venerdì pomeriggio dovevano partire o atterrare all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'astensione dal lavoro, indetta fino alle 17 dal sindacato Unica (Unione italiana controllo e assistenza al volo) ha registrato, a livello nazionale, l'adesione del 90% dei controllori in turno. Con pesanti ed inevitabili ricadute anche a Tessera.

Disagi al Marco Polo

Sono stati almeno 25 i voli in arrivo allo scalo veneziano ad essere stati cancellati, 27, invece, quelli in partenza che non sono stati operati, con buona pace di chi aveva in programma un weekend all'estero o un viaggio di lavoro.

«Pronti a sciopero di 24 ore»

Scopo del sindacato, con lo sciopero odierno è «portare all'attenzione le notevoli ripercussioni e implicazioni sociali che il nuovo piano industriale di Enav SpA sta per riversare sul personale operativo che svolge compiti delicati e di responsabilità. Enav intende impattare pesantemente sulle vite e le condizioni sociali di circa 700 lavoratori del comparto operativo e relative famiglie cui sono chiesti sacrifici abnormi. Il piano industriale, inoltre, a regime, ridurrà la forza lavoro di 430 unità operative sugli attuali 2300 dipendenti, utilizzando il meccanismo del turn over che però ad oggi non dà certezze riguardo l’accesso alla pensione proprio del personale principalmente interessato dal suddetto piano industriale. Qualora le nostre richieste non dovessero essere prese in considerazione - aggiungono i rappresentanti - programmeremo un nuovo sciopero entro la fine di febbraio, questa volta di 24 ore».