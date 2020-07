La Fabbrica della Scienza: 30% di sconto sui biglietti d'ingresso

Il museo interattivo di Jesolo, la Fabbrica della Scienza, offre al pubblico uno sconto del 30% sui biglietti d'ingresso. Il parco scientifico è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00 e dà l'opportunità di scoprire i segreti della potenza dei tornado, lo sbarco sulla luna e osserva i potenti fenomeni dell’elettricità!

Tipologie di biglietti scontati

L'offerta per La Fabbrica della Scienza comprende:

Biglietto Giornaliero Adulto al prezzo di 9,80 € invece di 14,00 €

Biglietto Giornaliero Bambino (da 4 a 14 anni compiuti) al prezzo di 7,00 € invece di 10,00 €

Biglietto Giornaliero Ridotto (valido per over 65, invalidi e forze dell'ordine, militari) al prezzo di 8,40 € invece di 12,00 €

Pacchetto Famiglia 2+1 al prezzo di 24,50 € invece di 35,00 €

Pacchetto Famiglia 2+2 al prezzo di 28,00 € invece di 40,00 €

Pacchetto Combinato Famiglia 2+1 (TROPICARIUM PARK + LA FABBRICA DELLA SCIENZA) al prezzo di 48,30 € invece di 69,00 €

Pacchetto Combinato Famiglia 2+2 (TROPICARIUM PARK + LA FABBRICA DELLA SCIENZA) al prezzo di 56,00 € invece di 80,00 €

Le condizioni del voucher

Il voucher è nominativo ed è valido fino al 30 Settembre 2020. Per approfittare dell'offerta basta:

1) Procedere con l'acquisto online

2) Ricevere via email il voucher

3) Recarsi alla mostra presentando il voucher in formato cartaceo o digitale alla biglietteria per accedere

4) Godersi la visita

Norme di sicurezza da seguire

Gli ingressi vengono contingentati e i visitatori, muniti di mascherina, seguiranno un percorso a senso unico gestito dal personale del museo. La struttura viene sottoposta a pulizia giornaliera sia negli interni che negli esterni e sono disponibili per il pubblico dispenser per la sanificazione delle mani e disinfettante in ogni sala.