"Scova e scoasse": raccolti sabato 24 metri cubi di rifiuti

Seconda edizione di "Scova e scoasse": raccolti 24 metri cubi di rifiuti a Venezia sabato.

Molti giovani

L’iniziativa organizzata da “Venice Calls” per ripulire alcune aree della città dai rifiuti in plastica rimasti nelle secche e nelle calli nascoste dopo le acque alte degli ultimi giorni. Alla giornata hanno preso parte un centinaio di volontari di alcune associazioni, tra cui moltissimi giovani. A conclusione della serata sono stati raccolti circa 24 metri cubi di materiale consistente in rifiuti di plastica e lattine spiaggiati nella secca di Sant’Alvise, al Tronchetto, Fondamenta Santa Giustina e nell’isola del cimitero di San Michele.

Cittadini e istituzioni

All’iniziativa ha collaborato il gruppo Veritas: la partecipata del Comune di Venezia ha messo a disposizione barconi e personale nei punti di raccolta dei rifiuti trasportati dalle secche con dei barchini dai volontari. Al punto di ritrovo finale in Erbaria a Rialto ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Coesione sociale e Politiche giovanili Simone Venturini: «A questi giovani veneziani un sentito ringraziamento sia per quanto fatto in concreto oggi nell’aver raccolto rifiuti in alcune aree della città storica, sia per l'insegnamento che hanno offerto a tutti, turisti e cittadini».