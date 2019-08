Contro il cancro: screening gratuito della pelle al festival musicale di Zelarino

L'occasione sarà il grande festival solidale organizzato a Zelarino dal 30 agosto per ricordare Gianluca Pistolato, per tutti Ciani, batterista morto recentemente a causa del cancro. Domenica 1 settembre sarà possibile sottoporsi ad uno screening gratuito della pelle, a partire dalle 17. Nella cornice del festiva, l'Istituto oncologico veneto (IOV) si metterà in prima linea, ancora una volta, per prevenire il melanoma della cute.

Su prenotazione gratuita

Sarà possibile accedere allo screening solo su prenotazione: chi desiderasse effettuarlo può inviare una mail a comunicazione.marketing@iov.veneto.it o chiamare lo 049 821 5775. Sempre domenica, a partire dalle 17.30, sarà anche possibile partecipare all’incontro informativo sulla prevenzione al tumore della pelle.