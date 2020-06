Scrittura musicale e per il teatro: un nuovo percorso di formazione per giovani compositori

Il Teatro Stabile del Veneto avvia un nuovo percorso di specializzazione in scrittura e composizione di musica per la scena rivolto a compositori e multi strumentisti, professionisti e non, tenuto dal musicista e produttore discografico, già bassista, chitarrista e produttore artistico de Il Teatro degli Orrori e One Dimensional Man, Giulio Ragno Favero.



Il laboratorio, nell’ambito del Modello Te.S.eO. Veneto, Teatro Scuola e Occupazione -Teatro Stabile del Veneto in partnership con Accademia Teatrale Veneta, è pensato per formare i giovani appassionati alla scrittura, adattamento e performance di musica per lo spettacolo. Si tratta di un percorso formativo di 40 ore, suddiviso in due parti (una prima di formazione a distanza e una seconda in presenza), che sarà il punto di partenza di un processo creativo finalizzato alla realizzazione delle musiche di scena di uno spettacolo, diretto da Fabrizio Arcuri, nell’ambito delle attività della Compagnia Giovani dello Stabile Veneto previste dal Progetto TeSeO per il 2021.



I giovani musicisti potranno iscriversi al laboratorio entro le ore 12.00 di martedì 7 luglio.

