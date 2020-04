Sdoganate a Venezia 50.000 mascherine FFP2 destinate alle aziende del territorio

I funzionari dell'agenzia dogane e monopoli (ADM) di Venezia, sezione operativa territoriale interporto, hanno svincolato tempestivamente, nella serata di lunedì, una fornitura di 50.000 mascherine FFP2, giunte a Venezia e destinate alle aziende del territorio.

A coordinare le attività di approvvigionamento e spedizione è stata Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Questo è uno dei primi risultati di un progetto portato avanti dagli industriali di Venezia in risposta al repentino aumento della necessità di dispositivi di protezione individuale per le aziende e i propri lavoratori e alla diffoltà nel reperirli.

«In questa delicata fase per la sanità del nostro Paese e per l’economia italiana, è dovere delle imprese attuare tutte le misure prescritte, a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. - dichiara il presidente di Confindustria Vincenzo Marinese - Un obbligo morale ed etico, oltre che un requisito fondamentale per poter proseguire l’attività produttiva. È merito di un grande lavoro di squadra e della capacità delle nostre aziende di fare rete, se oggi possiamo consegnare 50.000 mascherine di tipo FFP2 e se in futuro potremo garantire il rifornimento di questi sistemi di protezione agli associati che ne faranno richiesta. Per questo motivo, ringrazio Barbara Bergamaschi di Antincendi Marghera Srl e Luca Fiorini di Fiorini Omnia Service Srl i quali, in pieno spirito confindustriale, si sono messi a servizio per realizzare questa iniziativa da noi coordinata».