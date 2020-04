A San Donà di Piave si inaugura la seconda mostra temporanea digitale

La rete dei Musei Civici Sandonatesi non fa fermare la cultura e porta avanti le attività artistiche dando loro una nuova forma. È stato infatti inaugurato, in occasione della mostra “Poesie Incise”, uno spazio espositivo virtuale dà la possibilità agli artisti del territorio di esporre le proprie opere d'arte per creare stimoli e occasioni di svago per tutti i cittadini.

Questo nuovo luogo virtuale ospiterà, fino al 30 aprile, la mostra “D’acque e di terre” in collaborazione con l’Accademia d’arte Vittorio Marusso. Si tratta di un'esposizione che mette al centro i paesaggi tra terra e acqua tipici delle zone lagunari venete.

«Nell’attuale contesto, impoverito di occasioni di confronto e dialogo, la cultura diventa un importante aggregatore sociale - spiega l’assessore alla cultura Chiara Politacon - con spazi virtuali di incontro con la bellezza, di stimolo e riflessione, come anche di provocazione e di nascita di nuove idee».

