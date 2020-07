Firmata l’intesa preliminare per la nuova sede del distretto sociosanitario a Mira

Il Comune di Mira e l'Ulss 3 hanno firmato l'intesa preliminare per la realizzazione del nuovo distretto sociosanitario unico della Riviera del Brenta, che sorgerà dove un tempo c'era il campo da rugby. Per il dg dell'Ulss, Giuseppe Dal Ben, il distretto «costituirà per la Riviera un presidio importante e un polo di salute territoriale riconoscibile». Il sindaco Marco Dori ha specificato che il distretto si troverà «in zona centrale, ben servita e facilmente accessibile», e che «è anche una opportunità di sviluppo per tutta l'area».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo progetto, che sarà realizzato dall'Ulss 3, prevede un edificio di 1300 metri quadri di superficie. L'intesa riporta che i due enti «concordano sulla necessità di costruire una nuova sede» perché quella attuale «non è più soddisfacente per spazi e requisiti di legge». Era presente alla firma anche l’assessore Francesco Sacco, a cui il sindaco Dori ha affidato la delega al distretto sanitario: «È un passo importante - ha detto Sacco - e l'inizio di un percorso che ci porterà alla realizzazione di un’opera i cui servizi per la salute pubblica sono fondamentali per Mira e tutta la Riviera, a servizio del territorio». L’attuale sede di Villa Lenzi, di cui Ulss 3 e Comune sono comproprietari, sarà messa in vendita.