Nuova sede per l'Erboristeria Officina del Naturale di Mestre che si sposta in Viale Garibaldi 2 e offre ai propri clienti spazi più ampi e confortevoli per accogliere numerosi servizi in ambito di benessere psicofisico dalla psicoterapia alla floriterapia, dalla nutrizione alla fitoterapia fino alla biocosmesi e alle discipline olistiche. Nel nuovo spazio dell'erboristeria verranno, inoltre, tenute conferenze e consulenze personalizzate.

L'inaugurazione della nuova struttura è prevista per sabato 21 settembre alle ore 17:00. Durante la giornata viene data al pubblico la possibilità di incontrare vari professionisti del settore e richiedere informazioni mirate sugli ambiti di proprio interesse.