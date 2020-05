Mostra del Cinema contro la paura: al via le selezioni dei film, focus sulla sicurezza

Sarà un'edizione unica e memorabile, parola del direttore Alberto Barbera. Quello della Mostra del Cinema è un tema molto dibattutto negli ultimi tempi, tutti a domandarsi se si farà o meno. Le parti in causa propendono per il sì, al punto che il Palazzo del Cinema è stato riaperto e gli uffici di chi si occupa dell'organizzazione già popolati. Se davvero si farà, perché per quanto le intenzioni convergano nella stessa direzione bisognerà confrontarsi prima con il virus e verificarne l'incidenza nelle prossime settimane, sarà una 77. edizione con caratteristiche totalmente uniche rispetto alle precedenti, «e anche per questo - ha specificato Barbera - verrà ricordata».

L'annuncio del direttore Barbera

Il segnale che i motori sono stati accessi è arrivato da un post Instagram del direttore, un video di Venezia girato dal ferry boat che lo ha portato fino al Lido di Venezia ad inizio settimana. « Ancora non sappiamo cosa si potrà fare esattamente - ha spiegato - ma intanto procediamo con la selezione dei film e la messa a punto di un piano che possa garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza. Contiamo sul sostegno di tutti per ripartire nel modo migliore».

La convinzione che alla Mostra non si possa rinunciare è stata messa sul piatto più volte negli ultimi tempi e anche nel corso del punto stampa di ieri dal presidente della Regione Luca Zaia. «Non vogliamo rinunciare alla Mostra, - aveva sottolineato - ne ho parlato anche col presidente Cicutto (Roberto, dal 27 gennaio nuovo presidente della Biennale, ndr). Se i dati sono quelli di oggi, il Veneto ha più titolo di altre realtà di dire che il festival si farà». Ora, quindi, si attendono nuovi sviluppi e indizi sulla futura incidenza del virus, si spera rassicuranti.