Italo assume a Venezia: 5 mesi di stage e poi contratti a tempo indeterminato

Italo apre nuovamente le assunzioni per 30 nuovi operatori di impianto, facendo crescere la propria squadra che vanta circa 1300 lavoratori con un’età media di 33 anni. Si tratta di un ruolo fondamentale per l’azienda, perché responsabile della movimentazione del treno fra gli impianti di manutenzione e le stazioni di partenza dei convogli.

La selezione

I candidati che verranno selezionati inizieranno a gennaio 2020 il percorso di formazione che avrà una durata di circa 5 mesi in stage, con rimborso spese ed alloggio. Le risorse che conseguiranno le abilitazioni al ruolo, verranno assunte successivamente a tempo indeterminato. Saranno Roma, Napoli, Milano e Venezia le sedi di lavoro per chi entrerà in Italo.

Career day in vista