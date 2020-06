Pennacchi riaccende il teatro a Mestre

Lo spettacolo di Andrea Pennacchi, dopo quello di Carlo & Giorgio, riporta il teatro nelle piazze. Un'atmosfera di festa e spensieratezza ha pervaso il centro di Mestre, martedì sera, in occasione della performance de "Il Pojana e i suoi fratelli" in due repliche, alle 19 e alle 21.30, entrambe da tutto esaurito, in piazzetta Malipiero. Doveva andare in scena ieri ma il maltempo ha prolungato ancora di un po' l'attesa dei mestrini: un nonnulla, in confronto agli oltre tre mesi passati senza palchi e senza attori. Il pubblico, entusiasta e divertito, lo ha dimostrato.

La coda della gente in attesa di entrare a un certo punto ha raggiunto piazza Ferretto, tanto che l'organizzazione ha dovuto spiegare alle persone che i posti erano terminati. Pazienza, ci saranno altre occasioni: la prossima è lunedì 22 giugno alle 21 (ma è meglio arrivare mezz'ora prima) nel cortile di Villa Erizzo, con Romeo e Giulietta. La rassegna "Io sono Teatro... tra la gente" è a cura di Arteven e del settore cultura della Città di Venezia.