Avviati i lavori di manutenzione dei serramenti di Palazzo Fortuny

La Giunta, riunitasi martedì a Ca’ Farsetti, ha approvato su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di restauro dei serramenti storici di Palazzo Fortuny a S. Beneto, sede dell'omonimo museo facente parte dei Musei Civici Veneziani.

La delibera

«Questa delibera - commenta Zaccariotto – prevede, oltre al restauro dei serramenti lignei di finestre e portafinestre dei vani espositivi del salone passante al secondo piano e di tutto il piano terzo, anche interventi accessori che saranno necessari su murature e contorni lapidei delle finestre, per completare l'opera. Questi serramenti lignei storici saranno mantenuti, soggetti a revisione e integrazione ove necessario per ripristinarne la funzionalità completa. Un intervento pari a 100 mila euro che si andrà ad aggiungere ad un ulteriore stanziamento, approvato dalla Giunta lo scorso novembre che invece ha stanziato 1 milione di euro per la riqualificazione funzionale di Palazzo Ducale con l’adeguamento degli impianti di condizionamento e riscaldamento in alcuni locali degli spazi a servizio del museo (area bookshop, zona bagni mezzanino, etc) e il monitoraggio dello stato conservativo degli apparati presenti nelle sale espositive (soffitti e pareti) e in particolare del soffitto della sala dello Scrutinio, oltre all'identificazione degli interventi da eseguire e la programmazione degli stessi. Grazie a queste delibere finanziamo un importante ulteriore pacchetto di interventi per i musei cittadini. Una dimostrazione di quanto questa Amministrazione e il sindaco Brugnaro abbiano a cuore i luoghi simbolo della cultura e della tradizione di Venezia e che necessitano di continui interventi per mantenere inalterato il loro valore e la loro bellezza». «Ad integrazione di tanti importanti investimenti che sono già stati realizzati con investimenti dell'Amministrazione Comunale e che continuano a permettere una costante conservazione di Palazzo Ducale e di tutte le sedi museali di Venezia - spiega la presidente della Fondazione Musei Civici Mariacristina Gribaudi -, negli ultimi tre anni la Fondazione, ha stanziato circa 1 milione di euro per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e adeguamento impiantistico a Palazzo Ducale».