Nuovi servizi innovativi per la famiglia: a Mira i nuovi progetti

Si chiama Pianeta Famiglie perchè vuole rivolgersi alle famiglie presenti nel territorio ed è un nuovo contenitore di idee e attività per le famiglie e i minori. Uno dei primi servizi, che partirà già questo venerdi 21 marzo dalle ore 15.30 alle 17.30 presso la sede dell’Arcipelago Progetti a Mira Porte in via Borromini n. 21, e avrà cadenza quindicinale, sarà lo spazio consulenza dedicato a tutti i cittadini e alle famiglie che desiderano un confronto su tematiche relazionali, familiari, lavorative e scolastiche. In questo spazio il cittadino troverà un’ esperta psicologa che garantirà una prestazione di ascolto, consulenza e sostegno, in modo individuale e secondo la normativa vigente sulla privacy. L’accesso è gratuito e in questo primo periodo l’accesso è libero. Per i mesi di marzo e aprile, le aperture saranno le seguenti:6 marzo 2020, 20 marzo 2020,6 aprile 2020, 20 aprile 2020.

Iniziative

Tra le altre iniziative continuerà il lavoro di Sviluppo di Comunità che nella prima parte sperimentale iniziata l'anno scorso era riuscita a creare un gruppo di famiglie con bambini da 0 a 6 anni che quest'anno si amplierà anche per famiglie con bambini fino a 13 anni. Il lavoro aveva portato a creare degli incontri con temi decisi dagli stessi genitori attraverso un sondaggio e una scuola di genitorialità con il titolo "prendersi cura di se per prendersi cura dei figli" da poco conclusa.

Altre iniziative

E' stato inoltre rifinanziato da parte della Regione anche lo Sportello Famiglia che aveva visto il comune di Mira tra i pochi ad attivare uno sportello fisico due volte la settimana: il martedi dalle 15.30-18.30 all'Arcipelago Progetti e il venerdì dalle 9 alle 12 ad Oriago al Centro Anch'io con un'educatrice del Comune a disposizione per le necessità delle famiglie. Con il corso del tempo e la sempre più ampia e differenziata composizione dei nuclei famigliari si è valutato di dedicare in particolare la giornata di apertura ad Oriago alla fascia anziana della popolazione e alle loro famiglie. Il finanziamento permetterà di poter ampliare e dare maggior respiro alle attività in essere e di concludere anche la parte del sito dedicata a tutte le attività e informazioni rivolte alle famiglie e minori.