Sono online i servizi pubblici digitali per i cittadini, disponibili sulla piattaforma “DiMe”

Sono online i nuovi servizi self-service digitali disponibili sulla piattaforma “DiMe” per i cittadini. Nell’ambito del progetto Citizen Relationship Management (CzRM) finanziato con risorse Pon Metro, il Comune di Venezia, attraverso Venis Spa ha sviluppato la piattaforma multicanale che mira a diventare il principale punto di accesso dei cittadini ai servizi pubblici della città da smartphone, tablet, computer e, entro fine anno, anche con un canale telefonico dedicato.

I servizi disponibili

DiMe (dime.comune.venezia.it) permette di fruire direttamente di tutti i servizi pubblici della Città, in maniera integrata e semplice, permettendo agli utenti di risparmiare tempo evitando file agli sportelli, di dover rispettare orari e di doversi spostare da casa o dall’ufficio. «Oltre a molti servizi anagrafici, fra cui i certificati e il cambio di abitazione, la verifica, calcolo e pagamento delle posizioni Cosap per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle posizioni Cimp, per l’installazione di strumenti pubblicitari e la verifica di Venezia Unica/City Pass - spiega Alessandra Poggiani direttore generale di Venis Spa - sono disponibili altri 18 servizi: iscrizione al servizio informativo maree, iscrizioni al servizio allerta rischio idraulico, consultazione e scarico bolletta servizio idrico e autolettura contatore idrico, iscrizione al controllo di vicinato, segnalazioni illuminazione pubblica, manutenzioni stradali, segnalazioni su decoro e verde urbano, richieste per disinfestazione animali, segnalazioni per cassonetti, rifiuti, toilette pubbliche e pulizia urbana, richieste per la manutenzione di segnalatica stradale, segnalazione ormeggi abusivi, segnalazione barriere architettoniche, iscrizione volontari al servizio rischio idraulico e orari e informazioni sul trasporto pubblico».

Anagrafe

È inoltre attiva, per i professionisti, la modalità di login attraverso Cns (Carta Nazionale dei Servizi) oltre a quella con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Questa modalità è un aggiuntivo sistema di registrazione per agevolare il lavoro di tutti coloro che sfruttano le comodità telematiche per le proprie attività. Già con i primi servizi resi disponibili dalla piattaforma DiMe è stato possibile emettere 5.535 certificati anagrafici on-line, dimostrando come il sistema possa diventare un utile strumento, man mano che aumentano le funzionalità. «Progressivamente – continua Poggiani -, entro gennaio 2019 saranno disponibili tutti i servizi della città, oltre alla ricezione di notifiche e promemoria, per chi si autenticherà, così da restare sempre aggiornati sulle scadenze e ricevere automaticamente comunicazioni di servizio dal Comune».

Informazioni

Disponibile anche la nuova app di Iris, collegata alla piattaforma DiMe, che permette un utilizzo più agevole e georeferenziato dal telefonino o dal tablet dello “storico” sistema per partecipare attivamente alla vita della città, che ha superato oltre 40.000 segnalazioni dei cittadini in questi anni, e che permette di sottolineare all’Amministrazione problemi e necessità di manutenzione urbana (dalle strade, ai canali, al verde pubblico, all’illuminazione e molto altro).