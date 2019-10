Servizio civile: aperto il bando per 77 posti nel comune di Venezia

Si è aperto il bando per il servizio civile universale con 77 posti disponibili nel comune di Venezia distribuiti in 16 progetti (5 per l’assistenza, 6 per la cultura, 4 per l’educazione e promozione culturale e 1 per la protezione civile). Possono partecipare alla selezione cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno che abbiano tra i 18 e i 29 anni non compiuti di età. Si può presentare domanda, per un solo progetto e una sola sede, fino alle 14 del 10 ottobre.

Domanda di partecipazione

Per candidarsi al bando va presentata domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) accedendo al sistema con i propri dati:

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di paesi extra unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il sistema pubblico di identità digitale.

I cittadini appartenenti a un paese dell’unione europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di paesi extra unione europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla homepage della piattaforma stessa.

Retribuzione e attestato

L'indennità mensile per i volontari del serivzio civile è di 439,50 euro in cambio di un impegno settimanale di 25 ore per la durata di 12 mesi. Alla fine del servizio viene rilasciato un attestato utile al riconoscimenti di crediti universitari e valido per la partecipazione ai concorsi pubblici. Viene inoltre data una certificazione sulle competenze e le capacità acquisite durante il servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del comune e la pagina facebook.