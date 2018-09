Servizio civile al Comune di Venezia, posti per 84 giovani volontari

Il 28 settembre è fissata la scadenza per l'invio delle candidature al bando di Servizio civile 2018: il Comune di Venezia cerca 84 volontari da impiegare in 16 progetti che spaziano dalla valorizzazione dei musei lagunari alla possibilità di imparare al digitalizzare, progettare e promuovere gli archivi fotografici di Ca' Farsetti, dall'aiutare anziani o soggetti deboli allo sviluppare l'informazione sulla tutela del patrimonio storico veneziano. Sono solo alcuni degli ambiti in cui un giovane dai 18 ai 28 anni avrà la possibilità di cimentarsi, arricchendo il proprio bagaglio di esperienze da far fruttare un domani nel mondo del lavoro.

Le sedi

Al fianco dei progetti che incidono nell'ambito socioeducativo e della cittadinanza attiva si aggiunge, novità di quest'anno, anche un percorso riguardante il turismo sostenibile, con lo scopo di sviluppare la cultura del rispetto e della sensibilità da parte del turista nei confronti della Città. L'intero servizio coinvolgerà 42 sedi diverse (e almeno altrettanti operatori), a dimostrazione che si tratta di una realtà in grado di avere un concreto impatto positivo sulla cittadinanza. Tra gli Enti in partnership, per esempio, figurano la Fondazione Musei Civici, l'Archivio Storico della Biennale di Venezia, l'Opera Santa maria della Carità, l'Antica Scuola dei Battuti, la Fondazione Querini Stampalia.

Requisiti