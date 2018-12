«L'azienda continua a chiedere somme pregresse anche se prescritte», interviene Adico

Sembrerebbe non esserci pace per alcuni cittadini serviti da un'azienda che si occupa del servizio idrico integrato. Ancora una volta un utente di Marcon si è rivolto all'Adico per contestare la richiesta di pagamento di somme "pregresse" legate alla tariffa di depurazione e di fognatura, che sarebbe stata formulata dalla società tramite missiva.

Cifre non indifferenti

«Stiamo parlando di cifre non indifferenti, - spiegano da Adico - che sfiorano i 1.500 euro, ma in parte non dovute perché prescritte. Anche questa volta l’azienda spiega che "dopo aver effettuato alcune verifiche riguardanti gli allacciamenti della rete fognaria, ha riscontrato che il fabbricato ove è ubicata la sua utenza [...] convoglia direttamente le acque reflue urbane all’impianto di Quarto d’Altino". Da qui, la richiesta di pagamento di somme arretrate a partire dall’anno 2009». Tali materie, però, hanno una prescrizione quinquennale, quindi una parte rilevante degli importi che sarebbero richiesti non è dovuta.

L'intervento di Adico

«L’utente che si è rivolto a noi - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - abita in una palazzina di Marcon ed è prevedibile che anche gli altri condomini abbiano ricevuto la stessa richiesta di pagamento. Li invitiamo a rivolgersi ai nostri uffici che sono già intervenuti varie volte per lo stesso problema a favore di residenti sia di Marcon che di Quarto d’Altino. Le contestazioni del nostro ufficio legale riguardo le somme prescritte sono sempre state accolte dalla società, che in pratica ha dimezzato gli importi a favore dei nostri soci. Pensiamo però che molte persone abbiano sborsato la somma intera, sfruttando magari la rateizzazione concessa dalla società che si occupa del servizio idrico e della fognatura».