Articoli educativi e approfondimenti per famiglie e insegnanti con il Servizio Progettazione Educativa

Il Servizio progettazione educativa del comune di Venezia continua a fornire sostegno alle famiglie, bambini, ragazzi e insegnanti mettendo a disposizione risorse online con approfondimenti, articoli, consigli pratici e spunti di riflessione per affrontare al meglio l'emergenza Coronavirus. Sul sito del comune, infatti, è possibile trovare tutti gli articoli che l'equipe del Servizio progettazione educativa continua a elaborare su diverse tematiche relative a scuole, famiglia, educazione e didattica.

Gli ultimi vademecum realizzati riguardano, ad esempio, il rapporto dei minori con i dispositivi digitali con tre approfondimenti divisi per fasce d'età, 0-6 anni, 6-11, preadolescenti e adolescenti. Non mancano, però, nemmeno le idee per giocare per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni e raccolte in un libro-gioco scaricabile on-line.

Restano, inoltre, a disposizione di genitori, educatori e insegnanti dispositivi di consulenza psico.educativa telefonica e online attivati dallo stesso comune.

