Settimana della protezione civile, sabato e domenica in piazza Ferretto "Io non rischio"

Al via la prima settimana nazionale della protezione civile, sabato 12 e domenica 13 ottobre in piazza Ferretto con “Io non rischio”, martedì “Sale operative aperte” al centro maree. In numerose altre piazze italiane la campagna sulle buone pratiche quest’anno sarà focalizzata sui rischi di terremoto, maremoto e alluvione.

Iniziative

Sette giorni di eventi e iniziative a livello nazionale e locale, in cui i cittadini potranno conoscere più da vicino il servizio nazionale della protezione civile. Sabato sarà presente il punto informativo sui rischi alluvione, terremoto e maremoto con i volontari del gruppo comunale di protezione civile del Comune di Venezia, mentre domenica collaboreranno anche i gruppi comunali dei Comuni di Mira e Spinea. Durante tutta la settimana, invece, la protezione civile organizza momenti informativi e di sensibilizzazione rispetto alle sue specifiche attività: martedì 15 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Sale operative aperte”, sarà possibile visitare il Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia, dalle ore 10 alle 13, e anche venerdì 18 ottobre dalle ore 14 alle 15.30, previa prenotazione al link www.comune.venezia.it/maree.

San Giuliano

L’appuntamento più significativo sarà sabato 19 ottobre, dalle 10 alle 18 al parco San Giuliano con stand espositivi e dimostrazioni di interventi in caso di emergenza con unità cinofile antidroga, antisabotaggio e ricerca persone scomparse, artificieri, sommozzatori, sorvoli operativi, tende e ospedale da campo, unità di intervento per pubblica calamità, attivazione motopompe idrovore, Usar (Urban Search And Rescue). Saranno presenti polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, suem 118, vigili del fuoco, capitaneria di porto, Comune di Venezia, organizzazioni di volontariato di protezione civile.