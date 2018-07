Al via lo sfalcio delle rive del Naviglio del Brenta a Dolo: "A novembre nuovi salici"

Al via in questi giorni gli sfalci delle rive del Naviglio Brenta, dopo le sollecitazioni dell'amministrazione di Dolo al Genio civile regionale. Un intervento necessario dopo il fortunale dello scorso 8 luglio, che aveva comportato gravi danni al patrimonio arboreo in luoghi di assoluta bellezza, come nella "zona del Vaso" in prossimità della chiuse e Piazza Cantiere.

"A novembre nuovi salici"

"L'intervento di sfalcio - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Marina Coin - assume un importante significato per ridare lustro al nostro centro storico, così che i nostri concittadini possano riappropriarsi del paesaggio che conosciamo e i molti turisti in transito possano conservare positivi ricordi. Abbiamo registrato, dai vari canali di comunicazione, il grande dispiacere per la caduta dei salici piangenti che erano posti lungo il Naviglio in Piazza Cantiere, in prossimità del ponte dei Molini e vogliamo rassicurare tutti che a novembre nuovi salici piangenti saranno piantati esattamente nello stesso punto di quelli abbattuti dal vento. Rimangono purtroppo le già sottolineate criticità relative al pessimo stato di salute dei corsi d'acqua di competenza regionale a causa della scarsa manutenzione degli argini e dei fondali".