Gli short film di Ca' Foscari vanno a New York

La produzione culturale dell'università veneziana proiettata in ambito internazionale: il Ca’ Foscari Short Film Festival è stato invitato alla kermesse mondiale di cinema The World Film Fair (dal 26 al 31 ottobre 2018 a New York), dove presenterà una selezione delle sue opere. Un importante riconoscimento per il festival cafoscarino dei corti, partito otto anni fa e primo in Europa ad essere interamente concepito, organizzato e gestito da un ateneo. The World Film Fair, alla prima edizione, presenta i film selezionati ad una platea globale - non solo a New York, ma simultaneamente anche in varie località del mondo - sia ad appassionati che ad operatori dell’industria del cinema, cioè distributori, produttori, compratori e investitori: una sorta di piattaforma di lancio per i migliori filmmaker.

Scambio di esperienze

A sua volta The World Film Fair sarà ospite a Ca’ Foscari il prossimo 29 ottobre, all'auditorium Santa Margherita, in occasione di una giornata dedicata a una selezione dei film in programma in contemporanea per l’audience americana, incluso un workshop dell’animatore britannico pluripremiato Barry Purves registrato per l’occasione nell’ambito del cafoscarino Master in Fine Arts in Filmmaking. Il Ca’ Foscari Short Film Festival è un concorso aperto agli studenti delle migliori scuole di cinema del mondo ed è diventato un importante punto di riferimento per chi si occupa di cinema. Promuove la diffusione dei risultati raggiunti nel campo del cinema e della narrazione transmediale collaborando con scuole di cinema internazionali e distributori. Produttori di rilevanza internazionale, esperti di cinema, direttori e attori hanno partecipato al festival negli anni scorsi come membri della giuria o special guests. La 9. edizione è in programma dal 20 al 23 marzo 2019.