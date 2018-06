Piano autostrade: sostegno agli automobilisti e campagna contro l'abbandono degli animali

In vista dell'estate le concessionarie autostradali pianificano la gestione dei flussi di traffico sulle tratte di competenza. Potenziare gli peratori, mettere a disposizione app per informare e orientare gli automobilisti, distribuire caffè notturno per aiutare a prevenire i colpi di sonno alla guida, 12mila bottiglie d'acqua (da distribuire, se necessario, in collaborazione con la protezione civile), e un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est. Accanto a queste misure, spiega Luisa Serato, presidente di Cav Spa, partirà una strenua campagna contro l'abbandono di nostri amici a quattro zampe, con apposita cartellonistica e messaggi di sensibilizzazione.