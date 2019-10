Silos Box: il nuovo modo di fare mercato B2B è tutto veneziano | VIDEO

Un nuovo modo di fare mercato per l'Italia: Silos Box, azienda miranese nata nel 2019, rappresenta una vera e propria innovazione per il made in Italy. Il B2B (business to business) è un tipo di mercato che mette in relazione aziende venditrici con aziende acquirenti, laddove il cliente è il cosiddetto web buyer, cioè un professionista che entra nel mondo virtuale per contattare le aziende che offrono la merce che gli interessa. Un metodo di compravendita già collaudato all'estero ma ben poco praticato in Italia, come ci spiega l'amministratore delegato Livio Montin.

Silos Box

È proprio all'interno di questo meccanismo che si inserisce Silos Box, un'agenzia che si propone di offrire una vetrina di vendita alle aziende di moda made in Italy (nel settore abbigliamento, calzaturiero e accessori) all’interno dei principali marketplace B2B. La nascita dell'azienda avviene durante l'anno corrente, grazie all'incontro tra l'ad Livio Montin, classe 1961, già agente di commercio, e la giovane project manager Camilla Polati, che si occupa del settore tecnico. Il progetto è cresciuto anche grazie al sostegno di Mauro Montin, padre di Camilla.