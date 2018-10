Silvia Vianello, manager di San Donà: per Forbes tra le 100 donne di maggior successo

È una manager italiana dalla brillante carriera internazionale, con esperienze importanti nel mondo accademico, aziendale e televisivo. Si tratta di Silvia Vianello, originaria di San Donà di Piave e laureata in Economia all’Università Ca’ Foscari Venezia, definita una delle donne più esperte nel Digital in Italia e Forbes l'ha inserita quest’anno tra le 100 donne italiane di maggior successo nel mondo.

Top leader in Medio Oriente

Recentemente si è aggiudicata il premio "Top middleeast woman leader" a Dubai, dove dirige l’Innovation Lab della SPJain college of Global Management, una tra le 20 business schools migliori al mondo. «È una svolta importante, sia per il Middle East, per avere premiato una "straniera" e non una persona del posto - racconta in un’intervista per l’università Ca’ Foscari. - Sia in generale per la società che ha deciso di premiare comportamenti di altruismo, chi aiuta gli altri e non pensa alla propria carriera. Penso sia un tema importante. Viviamo a volte in una società molto egoista. Soprattutto se abbiamo successo è importante donare il proprio tempo, le conoscenze e il network agli altri. Per aiutarli a realizzare i loro sogni. Ho ritirato il premio con queste parole: "Un vero leader è colui che crea altri leader, amate quello che fate e condividetelo con gli altri. Grandi progetti si costruiscono iniziando con tanti piccoli passi fatti insieme"».

Una brillante carriera

Laurea e dottorato di ricerca in Economia all’Università Ca’ Foscari Venezia (a cui è ancora legata come membro dell’associazione Ca’ Foscari Alumni), docente di Marketing alla Bocconi per più di dieci anni, Silvia Vianello è stata visiting professor presso la Rice University (Huston Texas), l'università San Gallo (Svizzera) ESSEC (Parigi) e fondatore/managing director di "Reinventami" società di consulenza per grandi e piccole/medie imprese. Per 4 anni ha condotto su Sky TV, il programma "Smart&App, la tecnologia che migliora la vita". È autrice di numerosi libri come “GreenWebEconomics: la nuova frontiera” e “Startup digitali & PMI innovative. Guida completa al successo di un’impresa innovativa”. Dopo aver lasciato l’Italia per Dubai, nel 2017, è stata direttore marketing per Maserati Middle-East, Africa & Asia.