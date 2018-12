Suono delle sirene a Marghera: «Nessuna emergenza in corso»

La protezione civile del Comune di Venezia ha informato che: «con riferimento al suono delle sirene udite in zona Marghera e Malcontenta martedì pomeriggio, interpellati anche i vigili del fuoco, non vi è alcuna emergenza in atto. Sono in atto le verifiche necessarie a capire l'origine del suono». Nessuna criticità quindi, potrebbe essersi trattato di una verifica estemporanea.