Il Comune di Venezia più digitale: un sistema unico gestirà le prestazioni sociali e abitative

Il Comune di Venezia fa un ulteriore passo in avanti nel mondo della digitalizzazione e dell'efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza. Questa volta è il settore delle Politiche sociali della Direzione Coesione Sociale a dettare il passo con la realizzazione di un sistema informativo, predisposto da Venis S.p.A., che si pone come obiettivo quello di disporre di una piattaforma informativa unica delle prestazioni sociali e abitative per la raccolta e la gestione delle diverse fasi della richiesta di assistenza. Dall’accoglienza della domanda alla definizione del progetto personalizzato fino all’erogazione del singolo intervento.

Cartella individuale per ciascun utente

Il progetto prevede la creazione di una cartella individuale per ciascun utente che potrà essere aggiornata in momenti diversi e dai differenti servizi coinvolti (dal back office al servizio professionale di presa in carico) a vantaggio del servizio erogato ai cittadini. Venis provvederà alla gestione informatica dei dati, ospitandoli nel proprio data center.

«Speriamo di attivare il software in poche settimane»

«Si conclude con questo provvedimento la seconda fase del lavoro promosso dalla Giunta comunale di informatizzare e rendere più efficienti i servizi sociali e della casa - commenta l'assessore alle Politiche Sociali Simone Venturini - Già nel 2015, appena insediati, la vicesindaco Luciana Colle ed io, proponemmo un nuovo software che fosse capace di intercettare tutti i dati presenti nel Comune di Venezia utili alla composizione del profilo di chi avesse fatto richiesta di sostegno e aiuto, aggregarli e renderli immediatamente fruibili in un'unica schermata web all'assistente sociale che ne avesse bisogno. Ora speriamo, già nell'arco di qualche settimana, di attivare il nuovo software così sarà possibile, dopo un periodo di sperimentazione, offrire ai nostri utenti e ai dipendenti che si occupano di questo settore, un sistema all'avanguardia».

Piattaforma condivisa

La Giunta ha inoltre approvato una delibera che estende ai Comuni di Marcon e Quarto d’Altino, due realtà con le quali Venezia condivide la gestione associata delle funzioni sociali, la possibilità di aderire al Sistema unico delle prestazioni sociali e abitative in attuazione dell’Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali per il triennio 2018-2021. Il sistema informativo sarà quindi esteso agli altri due comuni della Città metropolitana. Anche loro potranno quindi avere disponibili e ordinati i dati che riguardano gli utenti e le prestazioni erogate dalle amministrazioni comunali. La piattaforma, fanno sapere dal Comune, potrà essere estesa anche agli altri Comuni della Città Metropolitana interessati.