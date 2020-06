Dal governo 37mila euro destinati alla sanificazione, 132mila euro per il fabbisogno alimentare

L'amministrazione comunale vuole dare un aggiornamento alla cittadinanza sulle procedure in corso legate all'emergenza Covid-19. Come annunciato sono state raccolte, esaminate e per la maggior parte approvate, le domande finora presentate dagli esercenti per l'occupazione di suolo pubblico, dopo la messa in rete sul sito del Comune dei moduli per la procedura semplificata sui plateatici. Sono arrivate circa 10 domande, oltre la metà dei permessi chiesti è stata immediatamente rilasciata, 2 verranno a breve verificati con sopralluogo sul posto, mentre per una richiesta si sta mediando per trovare una soluzione compatibile.

Portogruaro Card

Proseguono anche gli incontri in videoconferenza con le Attività Produttive. La scorsa settimana è stata recepita l'iniziativa di alcune attività commerciali, denominata Portogruaro Card, finalizzata al loro rilancio e alla rigenerazione del tessuto socio-economico cittadino, apparsa anche sul portale Portogruaro.org. Sul versante della tassazione sono stati differiti dal Comune i termini di versamento di Tari, Tosap e Icp (tassa sulla pubblicità). La Tosap, tra l'altro, su indicazione governativa, non si pagherà fino al 31 ottobre 2020. Per ogni richiesta di informazione era stato a suo tempo attivato il numero di riferimento del Comune di Portogruaro: 0421-277266, funzionante dal lunedì alla domenica, per fornire tutte le indicazioni relative all'emergenza. Il numero continua a essere attivo dal lunedì al venerdì.

Buoni spesa

In prima linea anche i Servizi Sociali presenti ai bisogni delle famiglie circa la consegna dei buoni spesa. Sono state avviate alcune videoconferenze per l'organizzazione del periodo estivo per le famiglie con figli nella fascia 3-17, per raccogliere le proposte delle associazioni, delle parrocchie e dei privati per organizzare i centri estivi. La Regione ha normato la materia attraverso un'ordinanza nella quale è presente una auto-dichiarazione da presentare semplicemente al Comune. C'è un modulo da preparare per un patto di corresponsabilità tra genitori e gestori. Sul piano economico si è in attesa del Fondo nazionale annunciato dal governo e delle relative modalità di erogazione. Intanto è emerso che vi saranno maggiori oneri per i gestori, in particolare per il numero elevato di educatori necessario. Per questo il Comune entrerà in campo con un sostegno economico a tal fine rivolto. Le modalità saranno definite e comunicate a breve. Verrà indicata in tempi rapidi anche la modalità di restituzione, comunque già decisa, della quota del trasporto scolastico che non è stata utilizzata a causa dell'emergenza Covid.

