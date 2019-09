Un bando per dare alle associazioni l'indennità del sindaco

Sono 315 mila euro. Per ora. Ma potrebbero aumentare con gli importi degli ultimi mesi. Sono i soldi dell'indennità del sindaco Brugnaro che il primo cittadino non ha mai percepito fin dal suo insediamento. Ora diventano, come preannunciato, oggetto di un bando pubblico per erogare contributi a favore di progetti e investimenti di associazioni che operano per le persone più fragili della comunità. Verranno quindi erogati contributi sia per progetti, finanziati con spesa corrente fino al 50% del costo complessivo delle azioni proposte, fino a un massimo di 7 mila euro, sia per investimenti (acquisto mezzi, ristrutturazione immobili), con un contributo che può arrivare fino a 13 mila euro, a fronte di un impegno dell’associazione di farsi carico del 30% del costo complessivo dell'intervento.

Gara

Il bando è stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Venezia (https://www.comune.venezia.it/it/content/fondo-solidarieta-sindaco). Lo scopo è quello di accompagnare e sostenere le azioni sociali svolte dalle associazioni di volontariato nel territorio comunale, volte a rafforzare la coesione sociale in ambito socio assistenziale, sportivo/motorio, socio-educativo, educativo-didattico e di animazione territoriale. Le associazioni, per partecipare al presente bando, dovranno registrarsi al portale dell’Associazionismo del Comune di Venezia.

Tempi

Ci sarà un mese di tempo per presentare le domande e lo si potrà fare o attraverso lettera raccomandata o pec, o direttamente mediante consegna agli sportelli del protocollo generale del Comune Venezia (San Marco 4136), Mestre (Via Spalti 28) Lido (all'anagrafe Via Sandro Gallo 32/a), Pellestrina (Via Zennari 636 all'anagrafe) e Burano (San Martino destro 179 all'anagrafe). I progetti dovranno essere conclusi entro 7 mesi dalla concessione del contributo. Il bando e tutta la modulistica saranno disponibili nel sito Internet del Comune, all’Urp o all’Albo delle Associazioni (https://www.comune.venezia.it/it/content/fondo-solidarieta-sindaco). Per ulteriori informazioni o chiarimenti è stato messo a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica fondosolidarietasindaco@comune.venezia.it e inoltre sarà possibile fissare un appuntamento per parlare direttamente con gli uffici incaricati telefonando al numero 0412747848.