La solidarietà di Jesolo al bellunese in ginocchio: «Alla comunità 10 mila euro»

L’ondata di maltempo eccezionale che ha investito il Veneto la scorsa settimana con le conseguenti situazioni di criticità soprattutto nelle zone montane, ha messo in moto la grande macchina della solidarietà. In questo meccanismo anche la città di Jesolo, per volontà del sindaco Valerio Zoggia, vuole fare la sua parte. Per sostenere le comunità del bellunese, particolarmente colpite dagli eventi atmosferici, l’amministrazione comunale intende stanziare un contributo di 10 mila euro, che sarà versato sul conto corrente appositamente aperto dalla Regione Veneto, con cui poter dare risposta alle prime necessità delle popolazioni.

Sand Nativity

Il Comune intende poi destinare una parte del ricavato benefico che sarà raccolto in occasione dell’edizione 2018 di Jesolo Sand Nativity realizzato in piazza Marconi, a ulteriore sostegno degli abitanti del bellunese. «Jesolo si è sempre dimostrata attenta alla solidarietà e pronta a fare qualcosa per gli altri - è il commento del sindaco, Valerio Zoggia -. Lo ha fatto e continua a farlo in quelle parti del mondo che vivono situazioni di forte difficoltà e ci è sembrato più che mai opportuno pensare anche a chi è vicino a noi e che, più di noi, si sta trovando ora ad affrontare disagio e soprattutto sofferenza».

Lo sport in prima linea

L’Umana Reyer ha annunciato che il totale della somma tra l’intero incasso della partita con Bologna (17.000 euro) e la raccolta fondi effettuata all’interno del Palasport (3.000 euro), 20 mila euro, sarà destinato alla Regione Veneto, affidato in particolare al presidente Luca Zaia, a sostegno delle popolazioni venete colpite dall’ondata di maltempo.