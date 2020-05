Sopralluoghi ai servizi per l'infanzia di Venezia in vista di possibili riaperture

L'assessore alle politiche educative Paolo Romor ha effettuato sopralluoghi in alcuni istituti scolastici del centro storico di Venezia in previsione di una possibile riapertura da parte del governo dei servizi per l'infanzia. Accompagnato da tecnici del Comune di Venezia e di Ames, l’assessore ha visitato le scuole d’infanzia San Girolamo, Comparetti, Diego Valeri e Santa Teresa; i nidi Arcobaleno e Onda; la primaria Zambelli, che sarà una delle sedi individuate per i centri estivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ci prepariamo – ha commentato l’assessore Romor - nell’ipotesi che il Governo dia il ‘via libera’ a riattivare i servizi per l’infanzia: nidi, spazi cuccioli, scuole d’infanzia e centri estivi. Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di sanificazione, alla cura degli scoperti, all’organizzazione degli spazi e delle attività per piccoli gruppi stabili, come previsto dalle linee guida».