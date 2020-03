Sos Spesa: l'iniziativa solidale dei ragazzi del Laboratorio Occupato Morion

I ragazzi del Laboratorio Occupato Morion promuovono un'iniziativa solidale per aiutare persone anziane, immunodepressi o chiunque dovesse avere bisogno a ricevere cibo e medicine direttamente a casa propria. Sos Spesa è il nome del progetto che vede ragazzi e ragazze residenti in diversi sestieri della città effettuare commissioni e consegne a domicilio per tutte quelle persone che sono impossibilitate a uscire assicurando le precauzioni necessarie per evitare il contagio da coronavirus: guanti, mascherine, rispetto della distanza di più di un metro e lavaggio delle mani prima e dopo la spesa.

Le richieste da parte dei cittadini sono state, fin da subito, molte sottolineando l'importanza e la necessità di azioni di questo genere in un momento difficile come quello che si sta vivendo in questo momento.

Come funziona

Le prenotazioni per la spesa o le medicine possono essere effettuate dalle 15.00 alle 20.00 e la consegna avverrà dalle 10.00 alle 13.00 del giorno successivo. In base ai propri sestieri di residenza si possono contattare i seguenti numeri:

Santa Marta e Dorsoduro: 3337845815

Cannaregio: 3518113513

Giudecca: 3475722776

Castello: 3400935805